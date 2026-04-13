俳優で歌手の宮世琉弥さんは4月11日、自身のInstagramを更新。マネージャーの結婚式に参加したことを報告し、スーツ姿を披露しました。【写真】スーツ姿の宮世琉弥＆和装姿のマネージャー「こっちまで幸せです」宮世さんは「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食べたし笑顔が会場に沢山あって！幸せ空間を楽しんでましたぐっちーかっこよかったぜよ