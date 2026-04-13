「人生初の結婚式」宮世琉弥、マネージャーの結婚式でスーツ姿披露「爆イケ」「ひたすらにかっこいい」
俳優で歌手の宮世琉弥さんは4月11日、自身のInstagramを更新。マネージャーの結婚式に参加したことを報告し、スーツ姿を披露しました。
【写真】スーツ姿の宮世琉弥＆和装姿のマネージャー
コメントでは「人生初がぐっちーさんのってなんか素敵すぎる ぐっちーさんおめでとうございます!!!末永くお幸せに」「りゅうびくんが結婚式場にいたら普通にびっくりする笑笑笑」「りゅびのスーツ姿カッコよすぎ」「2人ともかっこいいです」「こっちまで幸せです」「琉弥くんはひたすらにかっこいいね」「和装なのが良すぎる ぐっちーさんも琉弥くんも爆イケだよー!!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】スーツ姿の宮世琉弥＆和装姿のマネージャー
「こっちまで幸せです」宮世さんは「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食べたし笑顔が会場に沢山あって！幸せ空間を楽しんでました ぐっちーかっこよかったぜよ 末長くお幸せに」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いスーツを着た自身と、紋付きはかま姿のマネージャーが写っています。宮世さんは優しくほほ笑み、マネージャーはうれしそうな笑顔を見せています。
「マネージャーさんがあえてぼかした」2月10日には「撮影は、マネージャーさんがあえてぼかしたんだと思います。多分、わざとぼかすお洒落をしたんだと思います。ぐっちーさんに聞いたところ いやこれはマニュアル操作ができなかっただけです。だそうです」と、マネージャーとのやりとりを公開していた宮世さん。掲載したオフショットは確かにピントが合っていませんが、とても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)