ロサンゼルス・レイカーズ vs ユタ・ジャズ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 131 - 107 ユタ・ジャズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ユタ・ジャズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし32-22で終