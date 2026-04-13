ロッテは6月19日の東北楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、地域振興活動「ALLFORCHIBA」の一環として習志野市立習志野高等学校吹奏楽部の来場が決定したと発表した。「ALLFORCHIBA」は、県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。習志野高吹奏楽部との取り組みは2018年に開始し、今回で8回目の実施となる。当日は、試合前にグラウンドで演奏