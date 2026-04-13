ロッテは6月19日の東北楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、地域振興活動「ALL FOR CHIBA」の一環として習志野市立習志野高等学校吹奏楽部の来場が決定したと発表した。

「ALL FOR CHIBA」は、県内でのファーム公式戦の開催や学校訪問、ベースボールチャレンジ（野球体験教室）など、球団が取り組む地域振興活動。習志野高吹奏楽部との取り組みは2018年に開始し、今回で8回目の実施となる。当日は、試合前にグラウンドで演奏を行うほか、ホーム外野応援指定席に設置する特別パフォーマンスエリアでマリーンズ応援団とともに応援に参加する。球団には習志野高OBとして、福浦和也2軍監督、池田来翔内野手が在籍。同校吹奏楽部が来場した24年6月28日のオリックス戦は降雨コールド、25年月13日のヤクルト戦は9回サヨナラと、ロッテが2年連続で勝利を収めている。

同校吹奏楽部顧問の竹澤優次さん、吹奏楽部部長の山田幹悟さんのコメントは以下の通り。 ▼竹澤優次さん「千葉ロッテマリーンズの応援は我々にとっても大変貴重な経験です。約3万人近いお客様に囲まれパフォーマンスや演奏させて頂く高揚感や感動は、我々にとって他では味わえない特別な一日となっています。今回の出演で 8 回目となり、今年はどのように盛り上げようか、球団の方とも様々な提案や話し合いを重ねてきました。応援団の皆様、そしてマリーンズファンの皆様と今まで以上に一体となれる応援を目指し、さらにバージョンアップしたパフォーマンスで選手の皆さんを後押しできるよう、精一杯務めさせて頂きます」

▼山田幹悟さん「今年も千葉ロッテマリーンズの応援に招待して頂き、誠にありがとうございます。習志野高校吹奏楽部は「悔いのない一日を！」をモットーに部員全員が明るくパワフルに活動しています。特にスポーツ応援では、会場いっぱいに響く、通称「美爆音」を武器に、選手や応援する皆様を盛り上げられるように200％の力で演奏しています。今回、ふたたび ZOZOマリンスタジアムでの応援をさせて頂けると知り、部員一同、演奏当日をとても楽しみにしています！私たちのパワーで千葉ロッテマリーンズの勝利を後押しできるよう、最後まで全力で“悔いのない応援”をさせていただきます！」