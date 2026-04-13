バブル崩壊以降の失われた30年を生きた40代〜50代世代のなかには「国の制度は信用できない」「市場は暴落する」と疑心暗鬼になる人たちがいます。しかし、そうした長い経験で培われた先入観が時代遅れの投資判断を招く原因となることも。本記事では、デフレからインフレへの構造変化を直視できず、資産とプライドを溶かしてしまう「投資の死角」について投資歴35年のベテラン個人投資家が解説します。年収1,500万円の「勝ち組部長