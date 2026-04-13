けいすけ（中村圭佑）が、なにわ男子「初心LOVE」をキレキレパフォーマンス。NONSTYLE・井上裕介が「ここのけいすけめっちゃかっこええ！」と表現力を大絶賛した。【映像】『今日好き』イケメン高2男子のなにわ男子パフォーマンス4月11日に配信されたABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内の「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」。翌日12日には「今日好きダンスバトル 大反省会」と題した企