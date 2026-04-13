けいすけ（中村圭佑）が、なにわ男子「初心LOVE」をキレキレパフォーマンス。NONSTYLE・井上裕介が「ここのけいすけめっちゃかっこええ！」と表現力を大絶賛した。

【映像】『今日好き』イケメン高2男子のなにわ男子パフォーマンス

4月11日に配信されたABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内の「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」。翌日12日には「今日好きダンスバトル 大反省会」と題した企画が展開され、この中でけいすけの“キレキレパフォーマンス”に注目が集まった。

内田金吾（きんご）、曽根凌輔（りょうすけ）、松本一彩（いっさ）、けいすけの4名からなる「TOP（※グループ名）は、嵐の「Love so sweet」、そしてなにわ男子の「初心LOVE」をパフォーマンスすることに。

そもそもきんご、りょうすけ、いっさの3人でグループは始まっていたが、きんごとりょうすけはダンス未経験。なかなか形にならずリハーサルはどこか重たい雰囲気が漂っていたが、ダンス経験豊富なけいすけが空気を変えるべくここに途中参加した。

TOPが目指したステージは“王道のアイドル”だ。白の王子様風の衣装に身を包み、まずは嵐の「Love so sweet」をパフォーマンス。けいすけがしなやかにパフォーマンスする姿にコメント欄は「けいすけカッケー」「けいすけうま」「けいすけイケメン」などの声が寄せられた。

そして井上が声を上げたのが、なにわ男子の「初心LOVE」でのけいすけのソロダンスだ。「自分ばっかりで/もうバカみたいだ」という歌詞に合わせ、切れ味の鋭いダンスを繰り広げる姿に、井上は「ここのけいすけめっちゃかっこええ！」と大絶賛。

視聴者もそんなけいすけの姿に惚れ惚れしたようで「けいすけほんまにかっけ」「けいすけこんなにイケメンだったっけ」「けいすけ沼る」「めっちゃ良い」など絶賛のコメントが寄せられていた。