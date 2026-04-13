みりん・清酒の製造販売を手掛ける甘強酒造（愛知県海部郡蟹江町、山田洋資社長）は3月20日、「蔵元感謝祭」を開催した。近畿日本鉄道の「きんてつハイキング」との連動企画で、当日は朝九時前から多くの人が同蔵を訪れ、工場見学や試飲販売などを楽しんだ。会場では、清酒・みりんの試飲販売や甘酒の無料提供を実施。感謝祭でしか飲めない秘蔵原酒も用意したほか、限定100食の「塩こうじ汁」（200円）も人気を集めた。新商