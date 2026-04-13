アサヒビールは4月9日、鳥栖工場（佐賀県）の起工式を実施した。中長期的な市場縮小を見据えてビール類製造拠点の再編を進める同社では、「スーパードライ」などを製造する神奈川・四国の2工場を23年に閉鎖した一方、博多工場（福岡市）の移転先に佐賀県鳥栖市を選定。ビール類のほかビールテイスト飲料やRTD、アサヒ飲料製品など、グループの多様な製品や容器の製造拠点として操業を目指している。ただ建設や設備などにかか