出場機会を求めてバルセロナからパリ・サンジェルマンへ向かったはずだが、パリでも出番を掴むのは簡単ではなかったようだ。パリでも出番が限られているのはMFドロ・フェルナンデス（18）だ。すでにバルセロナより多い7試合に出場しているものの、先発に入る機会はほとんどない。チームの中盤ではヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ウォーレン・ザイール・エメリがおり、ファビアン・ルイスが怪我から戻ればフェルナンデスの序