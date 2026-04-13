DeNAクーパー・ヒュンメル インタビュー（後編）横浜DeNAベイスターズの新外国人であるクーパー・ヒュンメルにとって日本は、野球への愛情が深まった特別な場所でもある。かつて日本の少年野球チームに所属していたDeNAのクーパー・ヒュンメルphoto by Sankei Visual【名門・武蔵府中に入団】７歳の時、父親の仕事の都合で東京・代官山に移り住み、翌年には府中へと住まいを移した。そこで地元のリトルリーグチーム「武蔵府