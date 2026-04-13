◇NBAレイカーズージャズ（2026年4月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地ジャズ戦で先発出場。前半から2連続3Pシュートを含むチーム最多タイ18得点7リバウンドの大活躍。チームも62ー45とリードして折り返した。前回の試合となった10日（同11日）の本拠地サンズ戦では、2本の3Pシュートを含む13得点の躍動。チームも2連勝を飾り、西地区4位以上が確定させた。