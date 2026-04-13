現職と新人の一騎打ちの選挙戦となった、任期満了に伴う三重県名張市の市長選挙は12日、投開票が行われ、無所属で現職の北川裕之さん（67）が再選を果たしました。北川さんは暮らしを守るための行財政改革や賑わいをもたらす空間の創出などを掲げて選挙戦を展開し、無所属・新人の候補を抑えて、二回目の当選です。北川さんは「何よりも財政再建。おおまかなメドをしっかりたてていきたい。人口減少と高齢化が進む中で、“市民の移