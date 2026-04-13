「産後、お腹だけ戻らない」「運動する時間なんてない…」そんな悩みを抱える産後ママに支持されているのが、人気ヨガ講師・tsuki（ツキ）さんが考案した「くびれヨガ」。ヨガ×呼吸×トレーニングを組み合わせ、無理なく美しいボディラインへと導くメソッドとして注目を集めています。書籍『くびれヨガ』のモニター募集には、産後太りに悩む女性から応募が殺到。実践した人の中には、ウエスト−15〜20cmという変化を実現したケー