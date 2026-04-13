次期VW IDポロの兄弟車スペインの自動車ブランドで、フォルクスワーゲン・グループ傘下のクプラは、新型のコンパクトEV『ラヴァル（Raval）』を初公開した。今夏に欧州で発売され、価格は2万3000ポンド（約490万円）未満からとなる。【画像】クプラの新たな主力に！ スペイン生まれの電動ハッチバック【クプラ・ラヴァルを詳しく見る】全16枚このクラスのEVとしては比較的安価な設定で、今後発売予定のフォルクスワーゲンIDクロ