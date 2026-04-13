新色追加に対し、SNSや販売店では好意的な声がみられるヤマハは、2026年3月19日に原付二種スクーター「ジョグ125」に新色を設定して発売しました。ジョグ125は、ヤマハを代表するロングセラーブランドである「ジョグ」シリーズの125ccスクーターです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハの「新・原付二種」です！画像で見る（27枚）国内メーカーの原付二種クラスのなかでも軽量となる95kgの車体重量や、735mmという比較的