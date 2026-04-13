新色追加に対し、SNSや販売店では好意的な声がみられる

ヤマハは、2026年3月19日に原付二種スクーター「ジョグ125」に新色を設定して発売しました。

ジョグ125は、ヤマハを代表するロングセラーブランドである「ジョグ」シリーズの125ccスクーターです。

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国内メーカーの原付二種クラスのなかでも軽量となる95kgの車体重量や、735mmという比較的低いシート高によってもたらされる足つきのよさが大きな魅力となっています。

また、ボディサイズも全長1740mm×全幅675mm×全高1090mmとコンパクトな設計となっています。

搭載されるパワートレインは、124cc空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒エンジンで、最高出力8.3ps／最大トルク9.8Nmを発揮します。

さらに、価格が27万600円に設定されており、原付二種クラスのなかでもトップレベルのコストパフォーマンスの高さを誇ります。

これにより、ジョグ125は通勤や通学の足としてだけでなく、セカンドバイクとして購入するライダーからも広く支持されています。

最新モデルでは、新色であるダークグレーイッシュブルーソリッドB（グレーイッシュブルー）が追加されました。

この新色はソリッドブルーをベースとしており、性別や年齢を問わずカジュアルに乗ることができる落ち着いた色合いに仕上げられているといいます。

なお、既存のレッド、ブラック、ホワイトは継続して設定され、グレーイッシュブルーを含めた全4色での展開となります。また、主要なスペックや装備に変更はありません。

ジョグ125の新色追加に対し、SNSでは好意的な声が数多く見られました。

たとえば、「『グレーイッシュブルー』、くすんだ感じの絶妙な青でかわいいかも」といった、トレンドを押さえた色合いを評価する声がみられます。

また、「ジョグ125のいいところは、何と言っても圧倒的な足つきのよさ！ 新色のブルーも落ち着いてるし、街乗り最強のゲタバイクとして優秀すぎる」といった、モデル本来の魅力と新色の相性のよさに注目する声も挙がっています。

さらに、「『ダークグレーイッシュブルーソリッド』って名前長いな（笑）。画像だとマット寄りの落ち着いた青に見えるけど、実車はどんなツヤ感なんだろう」という、実車の質感を楽しみにするコメントもみられました。

一方で、「色が増えるのはいいけど、未だに前後ドラムブレーキとハロゲンヘッドライトなのは少し時代遅れ感あるよな」といった、装備面のアップデートを望む声も上がっていました。

では、販売店にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

都内のヤマハ販売店担当者は、次のように話します。

「ジョグ125は、95kgと原付一種並みの車重と、足つきのよさや価格から非常に幅広い層のお客様に支持されているモデルです。

特に、小柄なお客様やご年配のお客様でも安心して扱えるモデルとして選ばれ続けています。

新色の『グレーイッシュブルー』は、そうしたユーザー層にも派手すぎず地味すぎない絶妙なカジュアルさとしてハマっている印象です」。

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なお、ヤマハは2026年2月19日に、同じく原付二種スクーターである「アクシスZ」にも新色を追加し、同年3月31日に発売しています。

アクシスZの新たなカラーバリエーションとしては、上品で深みのあるダークグレー、スポーティーな雰囲気のマットブルー、そしてホワイトの3色が設定され、継続して販売されるブラックと併せて全4色のラインナップとなります。

ジョグ125やアクシスZなど、日常の移動手段として安定した人気を誇るヤマハの原付二種スクーターが、新色の追加によってさらに支持を拡大していくのか、注目が集まります。