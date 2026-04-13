「そこまで暑くないのになぜ？」“聖地”ウェンブリー・スタジアムでのある光景を見てそう思った。３月31日に開催された日本対イングランド戦で、時期的にも不思議に映ったのが、飲水タイムだった。前半と後半にそれぞれ設けられていたが、明らかな違和感があった。なぜ“季節外れの飲水タイム”が実施されたのか。その真実が明かされたのは、４月12日の浦和レッズ対東京ヴェルディ戦後、日本代表・森保一監督の囲み取材でだっ