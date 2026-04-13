バーキンとマック、両者「値上げ」を発表バーガーキングは今年2月、約3年ぶりとなる値上げを実施した。原材料費や物流コストの上昇を背景に、看板商品の「ワッパーチーズ」などを含めた30種類のバーガーメニューについて、30〜150円の上げ幅で価格を改定している。一方、バーガーチェーンのなかで首位を独走するマクドナルドも、今年2月に値上げを実施。バーガーや飲料など約6割の商品において、10〜50円の値上げを行い、これによ