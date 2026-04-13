量販向け「ミドルサイズ車」を順次展開米国のEVメーカー、ルーシッドは2027年、BMW iX3やボルボEX60のライバルとなる新型SUV『コスモス』を携えて、ついに英国市場に参入する。【画像】空力ボディと先進技術で一線を画す高級セダン【ルーシッド・エアを詳しく見る】全50枚新型コスモスは今年後半に公開予定で、サウジアラビアのジェッダに最近完成した同社の工場で生産される。その後、ルーシッドは2028年にオフロードに特化した