＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の最終ラウンドが進行中。史上4人目の連覇を目指すローリー・マキロイ（北アイルランド）は、15番を終えてトータル13アンダーで単独首位に立っている。〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?2打差の2位タイには、前の組を回る21回目の出場で悲