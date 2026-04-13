＜マスターズ速報＞マキロイが単独首位で残り3H 2打差にシェフラー＆ローズ、3打差に世界3位がつける
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の最終ラウンドが進行中。史上4人目の連覇を目指すローリー・マキロイ（北アイルランド）は、15番を終えてトータル13アンダーで単独首位に立っている。
〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?
2打差の2位タイには、前の組を回る21回目の出場で悲願の初制覇を目指すジャスティン・ローズ（イングランド）と世界ランキング1位で大会2勝を誇るスコッティ・シェフラー（米国）が追っている。そして最終組で回る世界ランキング3位のキャメロン・ヤング（米国）も3打差で残り3ホールとなった。松山英樹はこの日「69」で回り、トータル5アンダー・暫定12位タイでホールアウトしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
白熱の優勝争い マスターズスコア速報中
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