お笑いコンビ・千鳥のノブが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』に出演。【写真】「恥ずかしい」まさかの暴露されたノブに大爆笑の相方・大悟本企画は、ノブが不祥事を起こす前に、上がりすぎた好感度をあらかじめ下げて不測の事態に備える『チャンスの時間』の人気企画。相方の大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブ