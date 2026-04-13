米中央軍（CENTCOM）イランへの出入港を行わない船舶はホルムズ海峡の通過を許可 トランプ米大統領は海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始すると発表したが、米中央軍はイラン以外としており、トランプ氏が以前の発言を撤回した可能性がある。