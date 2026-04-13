イラン米国のホルムズ海峡封鎖は「ばかげている」米軍の動きを監視 イラン海軍司令官は米国によるホルムズ海峡封鎖は「ばかげている」と述べた。我々はこの地域における侵略的な米軍の動きを監視監督していると米を牽制。 イラン最高指導者軍事顧問は、米国はホルムズ海峡の開通に失敗したように封鎖も失敗する、米国のホルムズ海峡封鎖を許さないと述べた。