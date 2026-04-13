中国ではこのところ、金融関係者を対象にした「腐敗行為」の摘発が相次いでいる。最近になって摘発された「大物」としては、中国金融監督管理総局の周亮副局長がいる。ところが周亮副局長は、2012年ごろから17年にかけて腐敗の取り締まりで辣腕を振るった王岐山氏と密接な関係があり、長期にわたって秘書を務めてもいた。香港誌の亜州週刊が伝えた。中央紀律検査委員会と国家監察委員会が、「重大な規律違反および違法の疑いがある