『汝、星のごとく』ティザービジュアル（C）2026「汝、星のごとく」製作委員会 （C）凪良ゆう／講談社 横浜流星と広瀬すずがW主演を務める映画「汝、星のごとく」のティザービジュアル、予告映像と、本作の公開日が10月９日に決定した。【動画】横浜流星×広瀬すずW主演『汝、星のごとく』予告映像繊細かつ豊かな表現で読む者の心を捕らえて離さない小説家・凪良ゆう。その中でも最高傑作との呼び声も高く、「流浪