メジャー２年目からリリーバーとして存在感を発揮した長谷川滋利 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載30（最終回）：長谷川滋利届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第30回はリリーバーとして存在感を発揮した