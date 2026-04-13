◆ 「名手がミスをしてしまうとあれだけ言われてしまう」西武が延長戦を制した。1点を追う9回、仲三優太が四球で出塁すると、代走に滝澤夏央が送られる。さらにロッテ捕手・松川虎生のパスボールで二塁へ進塁すると、源田壮亮の中前打で一気に生還し、土壇場で同点に追いついた。延長戦に突入した10回には、林安可がサヨナラ本塁打を放ち、試合を決めた。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では源田の劇的同点打を