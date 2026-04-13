「体にいい油」を選んでいるのに、かえって不健康になっていないでしょうか。問題は油の種類だけではなく、量と“変性”です。酸素・熱・光で傷んだ油は、健康の味方どころか負担にもなる可能性があるからです。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「変性した油」が一番ヤバい脂肪に関しても、体によい脂肪と、体に悪