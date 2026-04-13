All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった北海道在住64歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：norinori年齢・性別：64歳・男性居住地：北海道家族構成：本人、妻（55歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：会社役員リタイア前の年収：800万円現在の預貯金：2500万円リスク資産：300万円「大学生の子どもの学費と仕送りが月17万円掛か