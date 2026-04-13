4月19日（日）中山競馬場で行われる、第86回皐月賞（G1・3歳オープン・牡牝・芝2000m）の登録馬は下記の通り。抜けた存在は見当たらない、大混戦のクラシック戦線。2歳王者カヴァレリッツォなど21頭がエントリー。【朝日杯FS】C.デムーロ騎乗 カヴァレリッツォがV…サートゥルナーリア産駒はG1初制覇21頭がエントリーアクロフェイズ57.0アスクイキゴミ57.0アスクエジンバラ57.0アドマイヤクワッズ57.0アルトラムス57.0