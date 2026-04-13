4月18日（土）阪神競馬場で行われる、第31回アンタレスステークス（G3・4歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。マーチステークス圧勝で勢いあるサンデーファンデーなど21頭がエントリー。【マーチS】8番人気の伏兵サンデーファンデーが鮮やか抜け出しV！角田大和は重賞初制覇21頭がエントリーグランドプラージュ57.0ケイアイシェルビー57.0サイモンザナドゥ57.0サンデーファンデー58.0ジェイパームス57.0シュ