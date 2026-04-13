4月12日、高知競馬場で行われた6R・二十四万石賞（4歳上・ダ1900m）は、宮川実騎乗の2番人気、プリフロオールイン（牡5・高知・打越勇児）が快勝した。4馬身差の2着にポイントフォワード（せん5・高知・田中譲二）、3着に1番人気のユメノホノオ（牡6・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは2:03.3（重）。レース序盤、プリフロオールインが先手を主張し、ユメノホノオ、ポイントフォワードらが続いて先団を形成。ペースを握っ