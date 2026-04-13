510万円の「最廉価グレード」は早くも廃止か2024年12月に一部改良を施したものの、長らく受注停止となっていたトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」が、いよいよ注文再開になったという情報が入ってきました。果たして新型モデルはいつ頃登場するのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「まもなく廃止!?」“最安アルファード”の「シンプルすぎる内装」です！ 画像で見る（30枚以上）1990年代、多人数乗車可能なミ