510万円の「最廉価グレード」は早くも廃止か

2024年12月に一部改良を施したものの、長らく受注停止となっていたトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」が、いよいよ注文再開になったという情報が入ってきました。

果たして新型モデルはいつ頃登場するのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが「まもなく廃止!?」“最安アルファード”の「シンプルすぎる内装」です！ 画像で見る（30枚以上）

1990年代、多人数乗車可能なミニバン市場は、トヨタ「ハイエースワゴン」や日産「キャラバンコーチ」のように、もともと商用バンの系譜から派生したクルマが数多くありました。

そうしたモデルとは一線を画す存在のラグジュアリーな高級ミニバンとして登場したのが、2002年に登場した初代アルファードです。

その後2008年にフルモデルチェンジし、この時兄弟車となるヴェルファイアが誕生しています。

2015年には3代目に刷新され、それぞれ特徴的な顔つきをした高級大型サルーンへと進化しました。

ファミリーユーザーのみならず、それまで高級セダンが担ってきたショーファーカー（お抱え運転手によるVIPユーザー送迎）用途としても支持を集め、市場をさらに拡大していきます。

そして現行型は、2023年に登場した4代目となります。

現行モデルでも両者のフロントマスクには大きな違いがあり、アルファードは立体的な大型グリルを採用した高級感で勝負するのに対し、ヴェルファイアは水平基調のグリルでスポーティさを演出しています。

パワーユニットにも違いがあり、ガソリンエンジンでは2.5リッター自然吸気エンジンを採用するアルファードと、高出力な2.4リッターターボエンジンを搭載するヴェルファイアというように、それぞれの個性に合わせてエンジンも変えられているのです。

国内の高級ミニバン市場では、この両者に敵う者はいないというトヨタ一強状態が続いています。

しかし、もともと高級ミニバン市場をアルファードよりも先に開拓していた日産「エルグランド」が、今夏久しぶりのフルモデルチェンジを実施すると予告していることから、トヨタも同時期にさらなるアップデートを施すことで、もはや敵なしの状態へと進化するでしょう。

それでは、新型モデルの気になるアップデートの中身を見ていきます。

一部ディーラーからの情報では、内装にシルバー加飾が施されている部分を、より高級感のあるブロンズへと変更するようです。

また走行面では、サスペンションの見直しにより、走行性能の向上と乗り心地のアップが期待できます。

加えて、前回の2024年12月の改良で追加された510万円（消費税込み）の最廉価仕様「ハイブリッドX」グレードが、今回の改良で早くも廃止される模様です。

変わって登場するのが「ハイブリッドG」というグレードで、これが実質的なアルファードのエントリーグレードとなります。

その他ボディカラーの小規模な変更のほか、「ランドクルーザー300」などでも採用されているマイカー始動ロック（My TOYOTAアプリから操作可能）を採用し、増え続ける車両盗難にも対策を講じてきました。

またスマートキー所持者の位置を高精度に認識し、車両付近にいない場合のスマートエントリーシステムを制御するスマートキーと測距システムも装備される予定です。

ランドクルーザーシリーズ同様に、自動車盗難の多いアルファード／ヴェルファイアにおいて、セキュリティシステムのアップデートは急務でしたが、今回の改良で対応が進むでしょう。

新型アルファード／ヴェルファイアの発表・発売は、2026年5月末頃と予想されます。あわせて価格の改定もおこなわれるものとみられます。

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正式発表に先立ち、一部のディーラーではすでに受注停止の措置が解除され、新車の注文が行えるようになっている模様です。

アルファード／ヴェルファイアの新車を狙っている人は絶好のチャンスといえるでしょう。

最寄りのトヨタディーラーと密に連絡を取り合いながら発売時期を待つことを強くオススメします。