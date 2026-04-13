【週刊ヤングマガジン 2026年20号】 4月13日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日4月13日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年20号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭を飾っているのは、本郷柚巴さん。巻中では、アイドルグループ・お願い!!フルハウスの滝沢京花さんがグラビア初デビュー。さらに巻末グラビアには夏