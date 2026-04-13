珍しい白いバッタのようなムシを発見！ 岡山市北区の住宅の庭で珍しいムシを捕まえたと、RSK山陽放送に画像が届きました。 【写真を見る】【珍虫】「首切螽斯（クビキリギス）」 物騒な名前の由来は？白い個体を発見！なぜ白い？【後編】 この白っぽいバッタのような生き物は、クビキリギスという物騒な名前なのだそうです。どうしてそんな名前に？ 生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 クビキリギス名前の