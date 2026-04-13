珍しい白いバッタのようなムシを発見！

岡山市北区の住宅の庭で珍しいムシを捕まえたと、RSK山陽放送に画像が届きました。

【写真を見る】【珍虫】「首切螽斯（クビキリギス）」 物騒な名前の由来は？ 白い個体を発見！なぜ白い？【後編】

この白っぽいバッタのような生き物は、クビキリギスという物騒な名前なのだそうです。どうしてそんな名前に？

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

クビキリギス 名前の由来は？

──クビキリギスという物騒な名前の由来は？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「名前の由来は諸説ありますが、強力な大顎で噛みつかれた際に無理に引き離そうとすると、かなり強く噛みついてはなしてくれないので、そのまま無理に引っ張って取ろうとすると本当に首が千切れてしまい、首だけが残る、という特徴から名づけられました。





これだけ強く噛みつくのもそうですが、大あごはもともと赤く、まるで今までも血が出るほど何かにかみついたように見えることから『チスイバッタ（血吸バッタ）』という俗称でも呼ばれることもあるそうです」

──人にも害はあるのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「クビキリギスは血を吸う習性もなければ、人を積極的に襲う習性もありません。

こちらがちょっかいをかけた際に自分の身を守るために嚙みついてくるだけです」

アルビノ？

──白いのは、アルビノなのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「これはアルビノではありません。アルビノ個体は眼の色が赤くなることが多くありますが、この個体は黒いですね。



クビキリギスには緑色型や褐色型という、周りの草や枯草に溶け込むような色をしていますが、さらに環境や遺伝的要因によって体色が薄くなることがあります。

この個体は褐色型の中でも淡色の薄い褐色型ではないでしょうか」

「変わった色の個体は目立つので他の生き物に襲われやすく、成虫になるまでに死んでしまうことも多いのですが、乾燥した枯草や地面に紛れるには、この白っぽさがむしろ都合がよかったのか、運がいい個体だったのかもしれません」

──珍しいのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「白い個体は特別だけど異常ではありません。白いクビキリギスは確かに珍しく、目を引きます。これは、この種がもともと持っている色の幅の一つです。

自然界では、こうしたちょっと違う個体が、環境に応じて生き残ることもあります。白い体が目立つか、隠れやすいか…。その答えは、自然の中で静かに試されています」

ピンクの個体もいる

（東洋産業 大野竜徳さん）

「今回見せていただいた白色っぽい個体のほかに、まれに見られるピンク色の個体もいます。



こちらはよりはっきりした色彩変異。発生頻度がかなり低く、見つけた方は超ラッキー！



SNSなどで話題になるのも納得のレア度です。

せっかくこの時期に見られるクビキリギス。少し飼育して観察してみるのもいいかもしれません。



この昆虫、飼育してみると一つ大きな問題が浮かび上がります」

飼育上の問題とは…

（東洋産業 大野竜徳さん）

「クビキリギスは雑食で、イネ科などの植物の葉も食べますが、荒々しい肉食傾向と共食い気質も併せ持ちます。



狭いケースにほかの生き物や仲間を入れておくと、しばらく目を離したすきに数が減ってる…もしかして逃げた？となることがありますが、そうではない場合よくあります。

けがなどで弱った個体や動きの鈍い幼虫や脱皮直後の個体は、あっさりごはんに変身。



よくケースの中を見てみると、脚や生首、翅などのおいしくなさそうな部分が転がっていて知らない人にはかなりホラーな光景が広がっていることも。

見た目はのんびりした顔立ちで、のどかな草原の住人…と思いきや中身は意外と武闘派サバイバル気質です」

▶この記事を最初【前編】から読む 「螽」と書いてなんと読む？