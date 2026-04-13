（撮影＝Hiroya Brian） Creepy Nutsが、4月10日に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026」に初出演。自身初の北米ツアー「Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026」の幕開けを飾った。【写真】コーチェラでGobiステージのトリを飾ったCreepy Nuts「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026（通称：コーチェラ）」は、現地時間の4月10〜12日（日本時間4月11〜