12日、岐阜県美濃加茂市で37歳の技能実習生の背中を刃物で切りつけて殺害しようとしたとして23歳のベトナム国籍の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所や職業不詳、ベトナム国籍の自称、タ・ヴァン・フォー容疑者（23）です。 警察によりますと、フォー容疑者は12日午前6時前、美濃加茂市牧野の集合住宅でベトナム国籍で技能実習生の男性（37）の背中を刃物で切りつけ、殺害しよ