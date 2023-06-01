セリエA 25/26の第32節 ボローニャとレッチェの試合が、4月13日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、シモン・ゾーム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ね