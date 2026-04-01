セリエA 25/26の第32節 ボローニャとレッチェの試合が、4月13日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、シモン・ゾーム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ボローニャのレモ・フロイラー（MF）がヘディングシュートを決めてボローニャが先制。

ここで前半が終了。1-0とボローニャがリードしてハーフタイムを迎えた。

レッチェは後半の頭から2人が交代。ウマル・ヌゴム（MF）、コリー・ヌダバ（DF）に代わりオムリ・ガンデルマン（MF）、アントニオ・ガッロ（DF）がピッチに入る。

64分、レッチェは同時に2人を交代。ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）に代わりワリド・シェディラ（FW）、コナン・エンドリ（MF）がピッチに入る。

66分、ボローニャが選手交代を行う。ジョアン・マリオ（DF）からナディル・ゾルテア（DF）に交代した。

74分、ボローニャは同時に2人を交代。ニコロ・カンビアーギ（MF）、シモン・ゾーム（MF）に代わりジョナサン・ロウ（FW）、トマッソ・ポベガ（MF）がピッチに入る。

83分、レッチェが選手交代を行う。サンティアゴ・ピエロッティ（MF）からアレックス・サラ（MF）に交代した。

85分、ボローニャは同時に2人を交代。サンティアゴ・カストロ（FW）、ニコラ・モロ（MF）に代わりイェンス・オドゴーア（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ボローニャに貴重な追加点が入る。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）のアシストからリッカルド・オルソリーニ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ボローニャが2-0で勝利した。

なお、レッチェは36分にウマル・ヌゴム（MF）、38分にジャミル・ジーベルト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 03:00:43 更新