ラ・リーガ 25/26の第31節 マジョルカとラヨ・バリェカノの試合が、4月12日23:15にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジト・ルブンボ（FW）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ランディ・エンテカ（FW）、イリアス・アコマック（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属