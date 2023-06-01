王林が、自身プロデュースのまちおこしプロジェクトを始動することを自身のInstagramにて発表した。 （関連：【画像】王林、ゴージャスなコートで地元青森を訪問） 3月31日をもって前所属事務所を退所し、4月1日より青森県弘前市に拠点を置くリンゴミュージックに復帰することをアナウンスした王林。彼女は「重大発表です！28歳になった王林、新たな挑戦に取り組みます！！」と宣言し、2028年4月1日