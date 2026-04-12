セリエA第32節が12日に行われ、パルマ・カルチョはナポリと対戦した。31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「35」のパルマは現在14位。降格圏の18位レッチェとの勝ち点差は「8」と、その差を引き離し残留をいち早く決めたいところだ。日本代表GK鈴木彩艶が復帰以降、4試合連続でスターティングメンバーに名を連ね、今節は首位インテルを勝ち点差「7」で追走する好調ナポリと対戦する。試合は開始35秒にパルマがいきなり先制に成