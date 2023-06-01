使い慣れた缶詰ももちろん便利だけど、たまには少しこだわって、ツナを手作りしてみませんか？ 今回教えてくださったのは、〈予約の取れない料理教室〉で大人気の料理家・小堀紀代美さん。「せっかくならハーブをたっぷり！」と、香り豊かなリッチなおいしさを楽しめるツナに。火の通し具合にも気をつければ、たまらなくしっとりとした口当たりになります。ぜいたくな味わいを、ぜひ試してみて♪『ツナのオイル漬け』のレシピ材