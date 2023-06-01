【モデルプレス＝2026/04/13】Snow Manの目黒蓮が、4月22日発売の「anan」2493号（ヤングマガジン）に登場。実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）にかける想いを語る。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆目黒蓮、約2年ぶり「anan」ソロ表紙日本発のエンターテインメントのクリエイティビティと面白さ、強さを追求し紹介する同誌恒例の人気企画「ジャパンエンタメの現在地」特集。その表紙を、主