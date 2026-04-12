モヤモヤしたことを抱えているのは、さらにモヤモヤを深めるもの。自分が狭量なのか、いや、やっぱり相手が非常識なのかと考えてしまうこともある。特に支払いに関しては、あまりに不公平だと看過できないご時世だ。【マンガ】「実は7年前に旦那と不倫してたんだ〜」女友達の衝撃告白に夫が言い放った「耳を疑う言葉」友人のためになりたくて学生時代の友人ミドリさんが離婚し、シングルマザーとしてがんばっていると聞いたヒロカ